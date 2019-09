Il tecnico del Perugia Massimo Oddo presenta in conferenza stampa la prossima sfida contro la Juve Stabia: "A parte lo squalificato Kouan e Angella gli altri ragazzi sono tutti a disposizione. Quando vuoi essere ambizioso non puoi preoccuparti per un'assenza. Juve Stabia? Veniamo da due momenti opposti, noi due vittorie e loro due sconfitte. Loro hanno bisogno di fare punti e noi non dobbiamo sottovalutarli, sono una squadra ostica. Dobbiamo essere un gruppo maturo, con entusiasmo ma con i piedi ben saldi per terra. Falcinelli? Sta bene, è un ragazzo generso e non vede l'ora di scendere in campo, ci sarà un pizzico di emozione. La responsabilità che si sente addsso deve essere la sua forza. Abbiamo bisogno di tutti. La rosa è competitiva, ognuno si deve ritagliare il proprio spazio: secondo me un allenatore deve sempre mettere i calciatori nelle migliori condizioni possibili, a seconda delle loro caratteristiche".