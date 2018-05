Prime parole per Alessandro Nesta. L'ex Milan e Lazio, già allenatore del Miami Fc, è stato chiamato dal Perugia per sostituire Breda, esonerato dopo il pareggio interno di sabato scorso contro il Novara.

Queste le sue dichiarazioni: "È passato tanto tempo dall'ultima volta in cui sono stato in questo stadio, non saprei dire quanto. Iniziamo con grande entusiasmo da una piazza importante, da calcio vero, con una squadra forte perché questa squadra che ci sia io o no è davvero forte".