Perugia-Parma 0-0:



IL TABELLINO



PERUGIA: Gori S., Angella G., Casasola T., Curado M., Dell’Orco C., Kouan C., Luperini G. (dal 35′ st Santoro S.), Melchiorri F. (dal 13′ st Strizzolo L.), Olivieri M. (dal 13′ st Di Serio G.), Sgarbi F., Vulic M.



PARMA: Chichizola L., Bernabe A. (dal 42′ st Bonny A.), Del Prato E., Estevez N., Inglese R. (dal 21′ st Juric S.), Man D. (dal 42′ st Camara D.), Mihaila V. (dal 34′ st Tutino G.), Oosterwolde J., Romagnoli S., Valenti L., Vazquez F.



ARBITRO: Serra



NOTE: Ammoniti: al 19′ pt Dell’Orco C. (Perugia), al 12′ st Melchiorri F. (Perugia) al 18′ pt Estevez N. (Parma)