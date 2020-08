Perugia-Pescara 2-2 d.c.r. (primo tempo 2-1)



Marcatori: 15' Pucciarelli (Pes), 18' Kouan (Per), 40' Melchiorri (Per).



Perugia: Vicario; Rosi (35' st Falzerano), Gyomber, Sgarbi, Nzita; Mazzocchi, Kouan (28' st Carraro), Dragomir, Nzita; Nicolussi Caviglia (9' st Buonaiuto); Falcinelli (28' st Iemmello), Melchiorri (10' 1ts Konate). All. Oddo.



Pescara: Fiorillo; Zappa, Campagnaro (8' 2ts Scognamiglio), Bettella, Masciangelo; Memushaj, Palmiero (18' st Busellato), Kastanos (8' 2ts Melegoni); Galano, Maniero (44' st Clemenza), Pucciarelli (44' st Bocic). All. Sottil.



Arbitro: Aureliano.



Ammonizioni: 23' Gyomber (Per), 29' Kouan (Per), 41' Mazzocchi (Per), 45+1' Memushaj (Pes), 45+3' Melchiorri (Per), 17' st Maniero (Pes), 30' st Carraro (Per), 6' 2ts Clemenza (Pes), 13' 2ts Scognamiglio (Pes).