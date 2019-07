I giallorossi fanno sei su sei in precampionato e superano in trasferta il Perugia per 1-3: ancora a segno Edin Dzeko (il suo ultimo gol?), poi doppietta dell’ex Atalanta. ​Per la squadra di Oddo segna Iemmello ma Fazio e compagni più di una volta vanno in affanno con la linea difensiva alta a metà campo. Primi minuti per Lorenzo Pellegrini, schierato mediano da Fonseca e non trequartista.