Edin Dzeko è ancora distante dall'Inter. A testimoniarlo la presenza del bosniaco all'amichevole di domani contro il Perugia. Fonseca, infatti, lo ha convocato mentre ha lasciato fuori Olsen che a breve farà le valigie direzione Premier (Watford?). Out anche Veretout ancora non pronto per giocare dal 1' e l'ormai emeraginato Coric.



Ecco la lista dei convocati



Portieri

Pau Lopez

Daniel Fuzato

Antonio Mirante



Difensori

Rick Karsdorp

Juan Jesus

Aleksandar Kolarov

Federico Fazio

Gianluca Mancini

Alessandro Florenzi

Leonardo Spinazzola



Centrocampisti

Bryan Cristante

Lorenzo Pellegrini

Nicolò Zaniolo

Javier Pastore

Steven Nzonzi

Amadou Diawara



Attaccanti

Diego Perotti

Edin Dzeko

Patrik Schick

Cengiz Under

Justin Kluivert

Mirko Antonucci

Gregoire Defrel