Il presidente del Perugia (serie B), Massimiliano Santopadre ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Andremo avanti con Serse Cosmi? Non lo so, in questi giorni non ho in testa questo pensiero. Ci sarà modo per parlarne, ma ho avuto altro a cui pensare. Adesso che l’ho conosciuto da vicino ho un’idea chiara di lui: si diceva che non potessimo andare d’accordo, invece è una persona molto intelligente, con lui si può parlare di tutto, e mi piace come lavora".



"Il mercato bloccato mi spaventa. Abbiamo mandato 14 giocatori in serie A, da Spinazzola a Mancini a Politano. Avevamo qualcuno in rampa di lancio, adesso tutto si è fermato. Se ripartiamo a fine giugno e finiamo a fine agosto, la prossima stagione ricomincerà subito: quando faremo il mercato? A campionati finiti c’è tanto lavoro da fare, quando si gioca il lavoro è fatto e aspetti i risultati. Era meglio fermarsi e avere sei mesi per organizzare bene il futuro".