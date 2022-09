Salta un'altra panchina in Serie B. Il Perugia ha deciso di esonerare Fabrizio Castori: decisiva la sconfitta nel derby umbro contro la Ternana. Attualmente la squadra biancorossa si trova al diciassettesimo posto in classifica con appena 4 punti, frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte. La società ha già scelto il successore per la panchina, l'ex Palermo Silvio Baldini.