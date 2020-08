In tempi moderni, dal marketing possono arrivare importanti indizi anche in chiave calciomercato. Anche dal mondo dei videogiochi, dove le copertine dei nuovi titoli sono sempre sotto la lente di ingrandimento. E mai come quest'anno, i fari sono puntati su Konami. Il prossimo capitolo della saga calcistica, eFootball PES 2021, sarà un season update ma avrà comunque una copia fisica, sulla quale al momento campeggia Lionel Messi con la divisa 2020/21 del Barcellona. Un packshot non definitivo tuttavia, come ha sottolineato la stessa casa nipponica, e negli ultimi giorni si stanno rincorrendo le voci su una possibile e clamorosa svolta: non più Messi da solo, ma una copertina a quattro con Alphonso Davies (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Manchester United) e, soprattutto, Cristiano Ronaldo. Indiscrezione che ha infiammato il web, perché si tratterebbe di una prima volta assoluta: mai un videogame ha potuto presentare in copertina assieme Messi e CR7, i due giocatori più iconici del calcio moderno e non solo. Ma non è l'unica ipotesi che sta circolando: e se il campione della Juventus fosse invece il sostituto della Pulce? Tutto dipende dall'eventuale addio di Messi al Barça e dal suo prossimo club: un passaggio all'Inter ad esempio (squadra tra le più attente alla situazione), impedirebbe a Konami di mettere in copertina l'argentino, avendo perso quest'anno la licenza per il club nerazzurro (in game si chiamerà Lombardia NA e avrà logo e divise diverse dagli originali della società milanese). Ecco perché PES 2021 potrebbe nascondere un indizio di mercato: la nuova copertina può indicare il futuro di Messi.