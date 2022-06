Il New York Times ha pubblicato un'inchiesta circa l'ambiente di lavoro che si vive all'interno del Chelsea, intervistando una dozzina di dipendenti ed ex. Tutti hanno lamentato intimidazioni e paura, specie nel reparto marketing, diretto da Gary Twelvetree.



IL SUICIDIO DELL'EX BOSS DI CHELSEA TV E IL MOBBING - A gennaio il suicidio dell'ex boss di Chelsea Tv, Richard Bignell, licenziato nel settembre precedente: nel referto del medico legale si legge che la morte è dovuta alla "disperazione per aver perso il lavoro". "L'ultima volta che l'ho visto stava camminando a Stamford Bridge ed era messo davvero male", ha dichiarato un collega che l'aveva incontrato a giugno 2021. "Prima di lavorare con il Chelsea non mi sono mai preoccupato per la mia salute mentale, ma dopo esserci entrato non dormivo bene la notte e peggioravo sempre di più", dice un altro ex dipendente.