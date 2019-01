Crescenzo Cecere, agente di Gravillon, difensore del Pescara ma prossimo al ritorno all'Inter, parla a FcInterNews.it del centrale biancazzurro: "Il giocatore ha avuto un percorso di due anni di prestito, tra Benevento, nella prima parte della scorsa stagione, e Pescara, dallo scorso gennaio in avanti, grazie ad un’intuizione del presidente Daniele Sebastiani e del direttore Luca Leone. La scorsa stagione ha avuto qualche difficoltà, perché la squadra aveva avuto dei cambi di allenatore, ma con l’arrivo di mister Pillon ha avuto una crescita esponenziale".



SUL MERCATO - "Al momento non abbiamo ricevuto nessuna chiamata, il ragazzo è tranquillo, gioca ed è di proprietà del Pescara. In questo mese di gennaio non succederà nulla. Se l’Inter a fine stagione dovesse essere interessata, li ascolteremo: ovvio che il giocatore è legato alla società nerazzurra, per il suo passato nel settore giovanile".