Mirko Antonucci, attaccante del Pescara in prestito dalla Roma, parla per la prima volta da quando è arrivato nel club abruzzese: "Non sono emozionato, è il percorso di ogni calciatore. Ho 19 anni. Era giusto fare una nuova esperienza. Sono un esterno d’attacco, m piace puntare l’avversario e saltarlo in velocità. Preferisco partire da sinistra, ma posso giocare tranquillamente a destra. Con Di Francesco ho fatto anche la punta. Le emozioni provate per l’esordio in A e in Champions League sono state indescrivibili, ma adesso c’è solo il Pescara. Proprio Di Francesco mi ha spinto ad accettare. Darò tutto per questa maglia. Qui c'è un grande gruppo: ci divertiremo. Mi ha colpito la qualità di Brugman. Il passato? Non conta più. Caprari e Politano ? Stiamo parlando di calciatori che si sono affermati. Io devo ancora dimostrare tutto...".