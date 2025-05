Pescara-Audace Cerignola: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il poker calato dalnella tana dell', in vista della semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C, pone una seria ipoteca sull'approdo in finale degli abruzzesi. Un 4-1 pesante e che avvicina inevitabilmente la squadra di Silvio Baldini al traguardo, dove i biancazzurri contenderebbero la promozione in B ad una tra Ternana o Vicenza. Nel caso in cui i pugliesi dovessero però compiere l'impresa, vincendo con 3 gol di scarto all'Adriatico, supplementari ed eventualmente rigori.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Pescara-Audace Cerignola sono info disponibili in questa pagina.

Pescara-Audace Cerignola sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport e in pay per view su Sky Sport (253).Pescara-Audace Cerignola sarà visibile anche in streaming su NOW, RaiPlay e Sky Go.