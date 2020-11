Salvatore Bocchetti, difensore del Pescara, ex Verona, Milan e Genoa tra le altre, parla della scelta di spostare il progetto biancazzurro: “Il problema muscolare? Sto molto meglio, ho recuperato quasi del tutto e tra qualche giorno sarà a disposizione del mister. A Ferrara dovrei esserci, almeno in panchina. Che Serie B è? E’ un campionato molto equilibrato, in cui ogni piccolo episodio fa la differenza. Possiamo toglierci delle soddisfazioni. Contro il Cittadella abbiamo dimostrato di volere a tutti i costi la vittoria. La SPAL? E’ una delle squadre più forti del campionato ma anche noi possiamo dire la nostra. Perché ho scelto Pescara? Ho accettato subito quando la società mi ha richiesta. Ho scelto senza neanche pensarci”.