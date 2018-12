Gaston Brugman, capitano del Pescara, decisivo con il suo gol contro il Venezia, parla a Dazn: "Il mister nell'intervallo ci ha chiesto di rimanere tranquilli perché il gol sarebbe arrivato. Il centrocampo in settimana è stato un po' criticato, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra di alto livello. L'importante è vincere, giocando bene, come abbiamo dimostrato. Sono contento perché ce lo meritiamo. Dobbiamo migliorare ancora e cercare di fare meglio anche nei primi tempi. Il gol? Spero di superare il numero di reti fatte lo scorso anno. Ora andiamo a Salerno, sarà una trasferta difficile, ce la metteremo tutta per vincere".