Alessandro Bruno, centrocampista del Pescara, parla dopo la vittoria sullo Spezia: "La standing ovation? Pescara è sempre stata per me un traguardo. Ho dato tutto per questa maglia e sono contento di aver trasformato i fischi in applausi. Sono sempre riuscito a isolarmi dalle critiche e dalle chiacchiere da bar. E' il mio lavoro. Ci metto tutto me stesso".