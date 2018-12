Pescara-Carpi 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 73' aut. Mbaye; 89' Mancuso (P)



Pescara (4-3-3): Kastrati; Balzano, Scognamiglio, Gravillon, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Melegoni (55' Machin), Mancuso, Monachello (82' Ciofani) Marras (86' Palazzi). All. Pillon.



Carpi (4-4-1-1): Piscitelli, Pachonik, Sabbione (78' Machach), Poli, Buongiorno, Jelenic, Mbaye, Di Noia, Pezzi, Concas (76' Piscitella), Arrighini (67' Mokulu). All. Castori.



Arbitro: Maggioni di Lecco



Ammoniti: 2' Sabbione (C); 9' Marras (P); 36' Pezzi (C);