Pescara-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il colpo grosso delal 'Massimino' obbliga ilad emulare gli abruzzesi all'Adriatico. Ritorno del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C tutto da vivere, quello che vedrà sfidarsi nuovamente le squadre di Silvio Baldini e Domenico Toscano, dopo lo 0-1 maturato in Sicilia domenica scorsa. Ai rossoazzurri, per qualificarsi, occorrerà vincere con almeno due gol di scarto: un successo di misura, infatti, manderebbe avanti il Pescara poiché testa di serie. Non sono previsti i supplementari né i calci di rigore.Tutto su Pescara-Catania: data, orario, formazioni, canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Pescara-Catania sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (251).Pescara-Catania, in streaming, sarà invece disponibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.