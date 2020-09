Prima di campionato per Pescara e Chievo, in campo alle 14.00 all'Adriatico. Di seguito le formazioni ufficiali:



Pescara (4-3-2-1): Fiorillo, Bellanova, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Valdifiori, Omenga; Galano, Bocic; Ceter. All: Oddo



ChievoVerona (4-3-1-2): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Bertagnoli, Obi, Palmiero; Garritano; Djordjevic, Fabbro. All: Aglietti