Pescara-Chievo Verona 0-0



Pescara (4-3-2-1): Fiorillo, Ciofani, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Busellato (73' Melegoni), Palmiero, Kastanos, Galano, Machin (76' Di Grazia), Maniero (86' Bocic). All. Zauri.



Chievo Verona (4-3-2-1): Nardi, Dickmann, Vaisanen, Cesar, Frey, Segre, Di Noia (68' Esposito), Garritano, Vignato, Pucciarelli (58' Giaccherini), Djordjevic (86' Rodriguez). All. Marcolini.



Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze



Ammoniti: 1' Masciangelo (P); 5' Di Noia (C); 61' Cesar (C); 87' Scognamiglio (P); 90' Dickmann (C)