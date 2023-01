Facundo Lescano non si muoverà dal Pescara. Dopo la rottura tra la punta e il tecnico degli abruzzesi Colombo risalente a diverse settimane fa, è giunto il sereno. Il tutto dopo un summit svoltosi alla presenza di Daniele Sebastiani, numero uno degli adriatici, il ds Daniele Delli Carri e dei restanti due protagonisti. Pace siglata e niente addio nei prossimi giorni. Inevitabili le conseguenze nel mercato di Serie C: niente da fare quindi per i tanti club che lo avevano chiesto come Padova, Feralpi Salò, Foggia, Avellino e Crotone.