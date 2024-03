Pescara choc: arrestato l'attaccante Sasanelli è accusato di violenza domestica. Il comunicato del club

Sono ore di grande shock in casa Pescara perché l'attaccante classe 2004 Luca Sasanelli (foto Corriere.it) questa mattina è stato arrestato presso il centro di allenamento del club per presunta violenza domestica. Acquistato dal club abruzzese a fine gennaio dalla Fidelis Andria aveva saltato la sfida contro il Sassari e non era stato convocato neanche per la partita di oggi contro la Recanatese. Per il momento l'attaccante è agli arresti domiciliari.



L'ACCUSA - L’indagine è partita dal nucleo dei Carabinieri di Bari, dove sarebbe avvenuto il fatto qualche settimana fa e a Sasanelli l’arresto è stato notificato proprio mentre era in ritiro con la squadra, quando due pattuglie della polizia si sono presentate per rendere operativo il provvedimento. I fatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera risalirebbero a qualche mese fa quando uno schiaffo dato alla sua fidanzata avrebbe fatto scattare la denuncia da parte di lei.



IL COMUNICATO DEL PESCARA - Questo il comunicato ufficiale del club in seguito all'arresto: "​La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali".