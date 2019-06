Un attaccante esperto ed uno più giovane per il Pescara. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per quanto riguarda la punta esperta, il club abruzzese ha messo nel mirino Daniel Ciofani del Frosinone: la punta classe '85 in serie B può ancora fare la differenza, ma il club ciociaro non vorrebbe cederlo. Gianluca Scamacca e Franco Ferrari sono le piste per il bomber più giovane.