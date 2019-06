Il Pescara si muove per Lorenzo Di Livio: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club abruzzese ha avuto contatto per il trequartista classe '97 della Roma, figlio di Angelo, si lavora per un trasferimento a titolo definitivo con recompra in favore dei giallorossi o premio di valorizzazione. Più indietro rispetto al Pescara la Virtus Entella, che aveva manifestato interesse nelle scorse settimane.