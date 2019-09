Pescara-Crotone 0-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 17' e 55' Benali, 85' Mustacchio



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Zappa, Campagnaro, Bettella, Del Grosso, Memushaj, Kastanos, Machin, Galano (46' Di Grazia), Maniero (66' Brunori), Cisco (77' Borrelli). All. Zauri.



Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Molina, Benali (62' Mustacchio), Barberis, Crociata, Mazzotta (83' Vido), Messias, Simy (55' Maxi Lopez). All. Stroppa.



Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna



Ammoniti: 20' Del Grosso (P); 29' Crociata (C); 52' Machin (P)