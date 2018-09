Pescara-Crotone 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 18'+ 54' Mancuso (P); 49' Benali (C);



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano (73' Ciofani), Gravillon, Campagnaro, Del Grosso, Memushaj, Brugman, Machin, Marras (87' Perrotta), Mancuso, Antonuci (75' Crecco). All. Pillon.



Crotone (3-5-2): Festa, Cuomo (85' Simy), Golemic, Marchizza, Faraoni, Rohden (68' Nalini), Benali, Molina (87' Crociata), Firenze, Stoian, Budimir. All. Stroppa.



Arbitro: Luigi Nasca di Bari



Ammoniti: 41' Brugman (P); 52' Benali (C); 61' Firenze (C); 91' Golemic (C);