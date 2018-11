Nando Del Sole, esterno offensivo di proprietà della Juve in prestito al Pescara, parla a DAZN dopo la doppietta decisiva contro il Lecce: "Non è stato per me un periodo molto facile, sono felice per questa doppietta: la dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e alla sua famiglia. Meritavamo questa vittoria, ora ci attende una gara difficile ma allo stesso tempo avvincente contro il Palermo. Obiettivo? Non pensiamo a vincere il campionato, guardiamo partita dopo partita".