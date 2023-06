Si è fermato alle semifinali play-off l'assalto del Pescara di Zdenek Zeman alla Serie B. Determinante il ko con il Foggia ai rigori: per il club di Sebastiani è ora di programmare la terza stagione consecutiva in Serie C. Si ripartirà dalla scelta dell'allenatore, e in merito il boemo è stato vago nel post partita di ieri all'Adriatico: "Vediamo, devo parlare con la società". Al momento la conferma di Zeman appare la pista più probabile.