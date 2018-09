Simone Farelli, portiere del Pescara, parla al sito ufficiale del club abruzzese: "Sono molto entusiasta di giocare in questa squadra. I contatti tra il mio agente ed il Pescara sono andati avanti per un mese, cercavano un portiere esperto ed hanno deciso di puntare su di me. Siamo un bel gruppo, molto coeso che può dire la sua in un campionato difficile come quello di Serie B. Possiamo arrivare in alto".