Il Pescara pesca dal mercato degli svincolati un pezzo pregiato, si tratta, come riporta tuttopescara.com, del difensore classe ’86 Fabrizio Cacciatore. Il giocatore viene da due annate non proprio felicissime con la maglia del Cagliari dove ha raccolto complessivamente solo 23 presenze in Serie A.

Il terzino proverà dunque a rilanciarsi tra le fila dei delfini, anche a patto di scendere di categoria.