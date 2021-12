Il Pescara a gennaio interverrà per migliorare la rosa attualmente a disposizione di mister Gaetano Autieri, tuttavia per poter operare in entrata dovrà perfezionare alcune uscite 'pesanti': una di queste riguarderà Cristian Galano. Il giocatore, come riportato da Il Messaggero vorrebbe tornare in Serie B, ma al momento è l'Avellino la squadra maggiormente interessata.