Pescara-Hellas Verona 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 72’ Di Carmine rig.



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto (17' Del Grosso), Memushaj, Brugman, Crecco (73' Bellini), Marras, Mancuso, Sottil (70' Campagnaro). All. Pillon.



Verona (4-3-3): Silvestri, Faraoni, Dawidowicz, Empereur (21' Bianchetti), Vitale, Colombatto (66' Pazzini), Gustafason, Henderson, Matos, Di Carmine, Laribi (55' Lee). All. Aglietti.



Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta



Ammoniti: 26' Colombatto (V); 54' Enderson (V); 72+92' Scognamiglio (P); 83' Del Grosso (P); 94' Di Carmine (V);



Espulsi: 92' Scognamiglio (P) per somma di ammonizioni