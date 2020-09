Il futuro del difensore classe ’87 Mirko Drudi del Pescara potrebbe essere in Lega Pro. Sulle tracce del giocatore, secondo il Centro, c’è da tempo il Cesena di Viali.



Il calciatore è stato un punto fermo dei delfini nell’ultima annata in serie B, conclusa con il positivo esito dei playoff e mettendo a referto ben 27 presenze, impreziosite da un assist. Drudi porterebbe in bianconero grande esperienza e spessore in una squadra ambiziosa come quella emiliana.