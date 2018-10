Luca Leone, direttore sportivo del Pescara, parla a Rete8.it dopo la vittoria sul campo della Spezia: "Abbiamo fatto una grande partita, con qualità e sapendo anche soffrire, perché occorre riconoscere che lo Spezia è una gran bella squadra. Non era semplice vincere qui, credo che in pochi faranno punti al 'Picco'. La nostra è stata una vittoria molto importante... Marras strepitoso? A mio avviso può fare ancora molto meglio, ma oggi - ieri, ndr - è giusto sottolineare la prestazione di tutta la squadra che anche in difesa ha saputo dare solidità, perché quando passi in vantaggio si deve difendere il risultato. La continuità di Campagnaro? Non mi stupisce affatto, Hugo è da 4 anni con noi e sappiamo benissimo che uomo, che calciatore e soprattutto che campione è: un ragazzo straordinario e un esempio per tutti i più giovani. Finché avrà voglia di giocare a calcio saremo ben lieti di averlo con noi, perché al di là del calciatore c'è tanto altro. Monachello? Non lo scopro certo io, Gaetano ha qualità che deve ancora tirare fuori. Come Mancuso, anche Monachello ha perso tanto tempo: entrambi devono capire che adesso hanno un'occasione importante per dare una svolta alla loro carriera".