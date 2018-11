Luca Leone, direttore sportivo del Pescara, parla a Il Centro del momento che stanno vivendo gli abruzzesi: "Il pari con l'Ascoli? Potevamo fare qualcosa in più, abbiamo disputato una buona gara creando diverse occasioni da gol. Forse ci è mancata un po' di cattiveria nel secondo tempo. I motivi della frenata delle ultime settimane? E' legata solo ai risultati. In campo non c'è stata nessuna involuzione e non ho visto una squadra in difficoltà. Nessuno ha mai detto che il Pescara doveva ammazzare il campionato. Non siamo mica la Juve... Il mercato? Non è il momento di parlare di trattative. Abbiamo cinque gare da disputare da ora fino al termine del girone d'andata. A fine dicembre vedremo dove saremo e tireremo le somme. La rosa è competitiva, perciò in linea di massima stiamo bene così. Poi magari ci sarà qualcuno che non è contento e chiederà di andare a giocare altrove e in tal caso dovrà essere rimpiazzato".