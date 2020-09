Giorgio Repetto, direttore sportivo del Pescara, fa il punto sul mercato degli abruzzesi a Radio Kiss Kiss Napoli: "Riccardi? Per il ragazzo è più importante andare a giocare con continuità. La concorrenza al Napoli sarebbe stata diversa da quella che troverà al Pescara. E' un trequartista, quando gioca sembra più grande dei 19 anni che ha. Si muove come un giocatore esperto".



GLI ALTRI COLPI - "Stiamo cercando di avere Tutino, ma è complicato perché c'è molta concorrenza. Lo cerchiamo da due anni. L'anno scorso ha avuto l'occasione di andare a Verona in Serie A, quest'anno ci sono più squadre che lo vogliono. Ciciretti e Machach? I giocatori del Napoli sono tutti buoni. Sia loro due che Ferrari sono ottimi giocatori. Bisogna capire chi inserire nel nostro contesto. Ciciretti, ad esempio, è simile a Galano per caratteristiche. Machach è più fisico, Ferrari lo conosco dai tempi di Montecatini. Sono tutti interessanti".