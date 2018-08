Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a Pescarasport24.it: "Crediamo di aver allestito un buon organico e mister Pillon è molto soddisfatto. Spiace che non sia arrivato Scamacca, ma è stata un'opportunità dell'ultimo momento e non siamo riusciti a trasmettere in tempo tutta la documentazione. Sul calciatore c'erano sirene dalla Serie A, ma avevamo l'accordo con il Sassuolo e anche con il suo agente si era raggiunta l'intesa, ma non ce l'abbiamo fatta a ufficializzare".