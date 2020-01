Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a Il Centro, svelando le strategie di mercato del club abruzzese: "Stiamo bene così, non devo mica commentare tutte le voci di mercato. Per altro al momento non ci sono margini per fare operazioni e, quando sarà il momento, prenderemo un rinforzo. Priorità all'attaccante, poi vedremo per un difensore centrale. Federico Marchetti non serve al Pescara".