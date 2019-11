Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a LaQTv del mercato di gennaio: "Ho visto molti nomi accostati al Pescara ma non c'è nulla di vero, non abbiamo contattato nessun calciatore. Mancano 50 giorni all'inizio del mercato, non stiamo facendo nessun ragionamento. La Mantia, Tutino, Moncini? Sono attaccanti molto forti, qualsiasi squadra di Serie B li vorrebbe ma noi in quel ruolo stiamo facendo molto bene, siamo il miglior attacco della categoria. Bisogna aspettare per valutare eventuali rinforzi, vicino al rientro c'è anche Melegoni mentre per Chochev c'è da aspettare il nuovo anno".