Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ufficializza a Rete 8 Sport l'acquisto di Matteo Ciofani: "Ufficiale Matteo Ciofani. Di conseguenza Zampano al Frosinone. Brugman? Non c’è nulla di concreto, andrà via solo a fronte di un’offerta importante, ma siamo contenti che resti a Pescara. In attacco col ritorno di Capone siamo a posto".