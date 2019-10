Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a rete8.it del futuro di Luciano Zauri, allenatore degli abruzzesi: "Zauri non è a rischio. Lo abbiamo scelto tutti, per questo lo difendiamo. Diversamente lo manderemmo via, ma oggi questa eventualità non esiste. Il mister parla di salvezza? Dopo 8 giornate assurdo fissare obiettivi. Domani si discute il deferimento legato alla vicenda Machin. Siamo super tranquilli".