Pescara-Juventus Next Gen: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La tribolata stagione del, condizionata dai problemi di salute di Zdenek Zeman, ha comunque portato i biancazzurri a giocarsi il secondo turno della Fase a Gironi dei. Avversaria la, che nel primo turno ha battuto per 2-0 ed eliminato l'Arezzo. Gli abruzzesi, invece sono passati grazie al 2-2 col Pontedera e alla miglior posizione in campionato.Qualora Pescara e Juve Next Gen al 90' dovessero essere in parità, alla Fase Nazionale dei Playoff di C andrebbero i ragazzi di Cascione (sesti in classifica rispetto ai bianconeri settimi).Pescara-Juventus Next Gen sarà visibile in tv - in chiaro - su Rai Sport nonché su Sky Sport (canale numero 251), mentre in diretta streaming sarà disponibile su NOW, RaiPlay e Sky Go.