Marco Perrotta lascia il Pescara e va al Bari. Queste le parole dell'ex difensore degli abruzzesi: "Purtroppo è arrivato il momento che speravo non arrivasse mai.. Chi mi conosce sa che non sono di molte parole e in questi momenti mi viene difficile dire qualcosa. Volevo solo ringraziare tutte le persone che ho conosciuto in questo mio percorso e che oltre ad insegnarmi molto mi danno dato la cosa più bella del mondo L’AMORE. Abbiamo gioito, pianto, vinto, perso, litigato ma sempre tutti insieme fianco a fianco battaglia dopo battaglia ed è proprio questo che oggi mi fa sentire un calciatore migliore e sopratutto una persona migliore. Dispiace cambiare la maglia che ormai era diventata una seconda pelle ma non ho rimpianti perché so che per questa squadra è questa città ho dato tutto me stesso fino allo sfinimento giorno per giorno"-