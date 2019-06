L'ottima stagione di Leonardo Mancuso con la maglia del Pescara (19 gol e 4 assist) non è passata inosservata in sede di mercato: sul bomber degli abruzzesi, infatti, ci sono le big della Serie B. Negli scorsi giorni si era fatto sotto il Benevento, mentre ora è spuntata - come riporta Tuttosport - l'ipotesi Empoli. Occhio, però, anche ad una possibile chiamata da un club di Serie A.