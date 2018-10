Leonardo Mancuso, attaccante del Pescara ma di proprietà della Juve, parla a Tuttosport dopo questo avvio di stagione da sogno, con 5 reti in 7 partite e il primato in classifica: "I dirigenti del club bianconero mi hanno fatto i complimenti, ma il mio unico pensiero è il Pescara. Siamo partiti bene e vogliamo continuare così. Il mio giocatore preferito è Ibrahimovic, ma ammiro tanto anche Callejon: I suoi tagli sono micidiali. Ronaldo ? Mi sarebbe piaciuto incrociarlo in estate, ma avendo già un accordo col Pescara, non sono neanche passato da Torino. I miei 5 gol ? Quello di Cremona all’ultimo respiro è stato il più importante. I più belli, però, sono stati i due realizzati col Crotone...".