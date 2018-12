Filippo Melegoni, centrocampista del Pescara, di proprietà dell'Atalanta e nel mirino della Juventus, parla dopo il ko contro il Perugia: "Non giocavo da tempo, ma rispetto senza problemi le decisioni del mister. La Juve ? Sono cose che ho saputo attraverso i giornali. Sono contento di far parte di questo gruppo. Adesso manchiamo un po’ in fase offensiva. Possiamo solo crescere".