Ledian Memushaj, centrocampista del Pescara, autore del gol vittoria nella sfida contro l’Ascoli, parla a Rete8: “Quello che è successo a Livorno è capitato in un momento particolare della stagione, mi è dispiaciuto, ho sbagliato, da capitano non avrei dovuto comportarmi così anche perché certe cose vanno risolte solo nello spogliatoio. Ma c'erano situazioni che avevamo mandato giù, nonostante non mi stessero bene, da capitano e da uomo di esperienza non guardo solo allo stretto necessario, ho altre responsabilità: a Livorno è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e non per la sostituzione, non c'entrava quello”.



SUL FUTURO - “Qua sto bene, ci tengo tanto a questa maglia. Ma non mi piace fare promesse, nel calcio ci sono varie situazioni che dipendono da tante variabili, preferisco parlare in campo, anche se è ovvio che spero di vestire ancora per tanto la maglia biancazzurra. Però ripeto, fare promesse non mi piace, ci sono tante cose che non dipendono solo da noi calciatori: a ora comunque ho altri due anni di contratto, vedremo più avantI”.