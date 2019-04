Ledian Memushaj, centrocampista del Pescara, in gol ieri contro il Palermo, parla ai cronisti presenti: "Siamo tornati a vincere in un momento difficile, abbiamo dato un segnale. E' stata la forza di questa squadra nelle prime partite il tenere botta, l'abbiamo ritrovata e vincere in questo modo è stato ancora più bello e rende il successo ancora più grande. Tifosi? Quest'anno c'è un rapporto speciale, anche più bello dell'anno della promozione. Anche se c'è meno gente".