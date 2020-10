Massimo Oddo, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa prima della sfida contro l'Empoli: "​No, assolutamente no. E' una caz... immane. Dubito che un ragazzo come lui, un giocatore come lui, a 31 anni, che fino a poco fa prendeva uno stipendio ricco in Cina, possa venire in Italia. Non ha trovato squadra perché ha rifiutato offerte, non perché non le ha".