Il Parma si muove per José Machin: come appreso da Calciomercato.com, è in corso un incontro tra il ds Faggiano e il presidente del Pescara Sebastiani e l'agente del centrocampista, l'idea dei crociati è di prendere subito il giocatore in prestito con obbligo di riscatto. Out dalla corsa il Genoa, alla Roma andrebbe il 50% della rivendita, in virtù degli accordi stipulati con il Pescara.